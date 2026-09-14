الملك تشارلز يجتمع بقادة الذكاء الاصطناعي لبحث إرشادات تحكم استخدامه

يستضيف الملك تشارلز، ملك بريطانيا، هذا الأسبوع رؤساء شركات كبرى ​للذكاء الاصطناعي لمناقشة ما إذا كان ‌هناك حاجة لوضع مجموعة مشتركة من المبادئ الإرشادية لتكنولوجيا أثارت تحذيرات متزايدة من التهديد الذي ​تشكله على البشرية.

وفي وقت تتزايد فيه ​الدعوات من شخصيات بارزة في مجال ⁠الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه ​التكنولوجيا، سيجمع الملك تشارلز مسؤولين تنفيذيين من ​إنفيديا وجوجل ديب مايند وأوبن.إيه.آي وأنثروبيك، إلى جانب وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني لمناقشة سبل تسخير هذه ​التكنولوجيا لخدمة المجتمع مع الحفاظ على الكرامة ​الإنسانية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وعاد الجدل حول الذكاء الاصطناعي إلى دائرة الضوء عندما ‌أصدر ⁠باحثان من شركة أنثروبيك تحذيرات من أن هذه التكنولوجيا سريعة التطور قد تؤدي إلى انقراض الجنس البشري في مستقبل ليس ​ببعيد.

وقال الرئيس ⁠التنفيذي لأنثروبيك، داريو ​أمودي، يوم السبت، إن على الشركات إبطاء وتيرة تطور ​نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأصدرت الشركة، ومقرها سان ​فرانسيسكو، ⁠تقريرا استخباراتيا حول هذه التهديدات الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير بالتفصيل كيف استخدمت عدة جهات نماذج ⁠الذكاء ​الاصطناعي (كلاود) الخاصة بها في ​أنشطة متباينة من تطوير الأسلحة والعمليات السيبرانية وحتى المراقبة والاحتيال.



