الملك تشارلز يجتمع بقادة الذكاء الاصطناعي لبحث إرشادات تحكم استخدامه

يستضيف الملك تشارلز، ملك بريطانيا، هذا الأسبوع رؤساء شركات كبرى للذكاء الاصطناعي لمناقشة ما إذا كان هناك حاجة لوضع مجموعة مشتركة من المبادئ الإرشادية لتكنولوجيا أثارت تحذيرات متزايدة من التهديد الذي تشكله على البشرية.
وفي وقت تتزايد فيه الدعوات من شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، سيجمع الملك تشارلز مسؤولين تنفيذيين من إنفيديا وجوجل ديب مايند وأوبن.إيه.آي وأنثروبيك، إلى جانب وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني لمناقشة سبل تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة المجتمع مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وعاد الجدل حول الذكاء الاصطناعي إلى دائرة الضوء عندما أصدر باحثان من شركة أنثروبيك تحذيرات من أن هذه التكنولوجيا سريعة التطور قد تؤدي إلى انقراض الجنس البشري في مستقبل ليس ببعيد.
وقال الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، داريو أمودي، يوم السبت، إن على الشركات إبطاء وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأصدرت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، تقريرا استخباراتيا حول هذه التهديدات الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير بالتفصيل كيف استخدمت عدة جهات نماذج الذكاء الاصطناعي (كلاود) الخاصة بها في أنشطة متباينة من تطوير الأسلحة والعمليات السيبرانية وحتى المراقبة والاحتيال.