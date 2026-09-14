ألمانيا تعتزم بناء سفينة رابعة للاستطلاع الإلكتروني وجمع المعلومات

في إطار تحديث سلاح البحرية الألماني، من المقرر بناء سفينة رابعة لجمع المعلومات، إلى جانب ثلاث سفن جديدة من هذا النوع يجري بناؤها بالفعل.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الاثنين، خلال زيارة إلى حوض "بينه" لبناء السفن في مدينة فولجاست الواقعة شمال شرق ألمانيا. وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "الطلب في طريقه إلى البرلمان".

وجاءت الزيارة بمناسبة مراسم وضع عارضة البدن الثالثة من السفن الجديدة لخدمة الأسطول من الفئة 424.

ويبلغ طول هذه السفن 130 مترًا، وستُجهز بأحدث أجهزة الاستشعار، ومن المقرر استخدامها في أعمال الاستطلاع الإلكتروني وجمع المعلومات. وتشارك أحواض سفن أخرى في شمال ألمانيا أيضًا في بناء هذه السفن.

وتعليقًا على إعلان بيستوريوس ، قالت رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن (حيث تقع مدينة فولجاست)، مانويلا شفيزيج: "إنها أخبار جيدة للمنطقة".

وكان فشل مشروع الفرقاطات من طراز 126، الذي تبلغ تكلفته مليارات اليورو، قد أثار حالة من القلق في فولجاست، حيث كان يجري العمل في هذا المشروع أيضًا.