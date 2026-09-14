 الزمالك: لن نتنازل عن طلباتنا في بيع بيزيرا لشباب الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك: لن نتنازل عن طلباتنا في بيع بيزيرا لشباب الأهلي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 4:53 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 4:53 م

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن تطورات أزمة خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال غريب في تصريحات إذاعية: «بيزيرا يريد التوصل إلى حل مع مجلس الزمالك، مع تنفيذ شروط النادي، واللاعب لديه رغبة في الرحيل».

وأضاف: «أهم شروط الزمالك هو 6 ملايين دولار، مع مليون دولار حوافز، و20% من إعادة نسبة البيع، ونادي شباب الأهلي دبي حتى اللحظة يدرس طلبات الزمالك».

وتابع: «اللاعب أتى إلى القاهرة للحصول على موافقة الزمالك، وشروط الزمالك لم ولن تتغير. الزمالك أغلق باب المفاوضات على بيع اللاعب عندما انقطع عن تدريبات الزمالك، ولكن عندما حضر اللاعب إلى القاهرة، فهناك تفاوض على بيعه، وهذا كان شرطًا أساسيًا للزمالك».

وأكمل: «بيزيرا لن يشارك في تدريبات الزمالك اليوم، ولكن غدًا لكل حدث حديث، ومشاركته في التدريبات ستكون حال عدم اكتمال مفاوضات انتقاله خارج مصر».


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