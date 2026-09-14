أجاب الإعلامي محمد علي خير، على التساؤلات حول ما إذا كانت أسعار الوقود سترتفع خلال الفترة القادمة.

وقال خلال تصريحات على برنامجه «المصري أفندي»، المذاع عبر قناة «الشمس»، مساء الأحد، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر، وأن قواعدها المنظمة تنص على عدم تحريك الأسعار صعودًا وهبوطًا بأكثر من 10%، مهما بلغت النسبة عالميًا.

وأكمل: «أنا بقول لك اللجنة دي انساها، لأن ما حدث خلال العامين الماضيين ليس له علاقة بها، فالحكومة رفعت الأسعار بما يتجاوز الـ10% قبل موعد انعقاد اللجنة، بدليل الزيادة الأخيرة الـ3 جنيه».

وعلق على تصريح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، بشأن عدم حدوث أي زيادة لأسعار الوقود حتى اجتماع اللجنة أكتوبر القادم، قائلًا: «دا كدا تصريح خادع للمواطن.. التسعير لم يعد له علاقة بلجنة التسعير سواء من حيث الاجتماعات أو نسبة التسعير».

وأشار إلى أن مصر هي إحدى الدول المستوردة للنفط، وأن سعر البرميل تجاوز الـ100 دولار حاليًا، مرجحًا قيام الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار حال استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.

وتابع أنه لم يحصل على أي معلومات من مصادر رسمية تُفيد بزيادات متوقعة في أسعار الوقود، معقبًا: « 1+1 = 2، عرفنا الحكومة وجربناها هتزيد هزود.. فأنت هيئ نفسك في زيادة».

ونوّه إلى التوقعات بزيادة أسعار في 7 دول عربية، تتضمن مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وفلسطين، والمغرب، وموريتانيا.

وردًا على التساؤلات حول التوقيت المتوقع للزيادة، لفت خير إلى المؤتمر الذي تعقده الحكومة أكتوبر القادم لاستعراض إنجازاتها خلال السنوات الماضية.

ونوّه أنه على المستوى السياسي لا يُحبذ رفع أسعار الطاقة قبل عقد المؤتمر، قائلًا:« لو في 5 هيتفرجوا على المؤتمر هيسيبوا المؤتمر مش هيروحوا كدا».

وأكمل: «أنا تقديري السياسي أن التسعير قد يتأخر إلى النصف الثاني من شهر أكتوبر، وهذا ليس معلومة ممكن الحكومة بكرا ترفع السعر».

وذكر توقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع أسعار الطاقة بمصر، معلقًا: «الله أعلم، بس كدا كدا أي رفع على طول يوم الخميس».