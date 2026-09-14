قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن سعر هاتف "آيفون 18" يبلغ حوالي 1200 دولار لنسخة "البرُو" و1300 دولار لنسخة "البرُو ماكس" بفرق يصل لـ 100 دولار بين النسختين.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر "إم بي سي مصر" أن هناك زيادة في السعر عند المقارنة بين السعر في الخارج والداخل، فضلا عن رسوم الجمارك الـ 38.5% "غير الطبيعية".

وطالب بضرورة إعادة ضبط السعر، قائلا: " هناك فارق فعلا في السعر، وفارق كبير عندما تحسب التكلفة في الخارج وتحسبها هنا، لازم الضريبة تنضبط شوية".

وأشار إلى هناك" مشكلة كبيرة لدينا في موضوع التسعير لا تقتصر على هواتف أبل فقط بل كل أنواع التليفونات"، موضحا أن "الأسعار ترتفع أسبوعيا" بسبب أزمة ذاكرة الوصول العشوائي RAM التي شهدت قفزة في الأسعار عالميا.

ولفت إلى أن السوق يشهد تراجعا في حجم المبيعات مقارنة بالفترات السابقة، مضيفا: "دلوقتي الناس مفيش حد بيشتري حتى التليفونات، المبيعات في تراجع مش زي الأول.

وبشأن زيادة أسعار الهواتف المُصنعة محليا، أوضح أن الشركات العالمية المصنعة لـ "ROM" والـ "RAM" أصبحت تركز في إنتاجها على القطع الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI لكونها تحقق أرباحا أكبر وتباع بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تعد تهتم بالمكونات ذات السعر الأقل.

وأكد أن المشكلة تكمن في الشركات المصنعة للمكونات عالميا وليس في الشركات المحلية على الرغم من وجود زيادات قليلة محليا، منوها أن "البروسيسور" يُعد أغلى قطعة في الهاتف المحمول ويتسبب في الفارق السعري.

وأعلنت سلسلة متاجر تريدلاين، المتخصصة في بيع منتجات "أبل" في مصر، عن فتح باب الحجز المسبق (Pre-Order) لهاتف آيفون 18 الجديد، لأول مرة في مصر في نفس اللحظة التي يُتاح فيها حول العالم، وذلك عبر جميع فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إلى جانب إمكانية الحجز الإلكتروني عبر موقعها الرسمي.

ووصل سعر آيفون 18 برو نسخة 256 غيغابايت: 99.990 جنيه في مصر، ونسخة آيفون 18 برو ماكس نسخة 256 غيغابايت: 107.500 جنيه.