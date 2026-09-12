 أنثروبيك: قطاع الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الجديدة بسبب مخاطرها على البشر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنثروبيك: قطاع الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الجديدة بسبب مخاطرها على البشر

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2026 - 6:51 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 6:51 م

قال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك بي بي سي"، إن قطاع الذكاء الاصطناعي يجب أن يبطئ وتيرة تطوير النماذج الجديدة، مشيرا إلى تزايد المخاوف بشأن "المخاطر الشديدة" التي قد تهدد البشر.

وكتب اليوم السبت في منشور على مدونة: "يجب أن نبطئ الوتيرة التي نعمل بها على تحسين قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي. وسيظل التقدم يبدو سريعا، وعلينا أن نحسن الاستفادة من الوقت الذي سنكسبه"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار إلى عاملين رئيسيين: قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين نفسه، بالإضافة إلى الحادثة الأخيرة التي شملت "هاجينج فيس" و"أوبن إيه آي"، حيث قامت مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي بتشكيل تحالف سري للتعامل مع أهداف لم تكن مكلفة بها.

وأضاف: "وللتوضيح، فإن إبطاء الوتيرة لا يعني وقف تدريب النماذج أو التقدم التقني، وإنما يعني ضمان أن تمنح الشركات وقتا كافيا لمواءمة نماذجها وحمايتها، وأن يتولى مقيمون مستقلون من جهات خارجية التحقق من ذلك".

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