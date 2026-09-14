 تبون يستقبل مستشار ترامب مسعد بولس لبحث تعزيز التعاون الأمني والطاقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تبون يستقبل مستشار ترامب مسعد بولس لبحث تعزيز التعاون الأمني والطاقة

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 4:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 4:35 ص

 استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في لقاء يأتي في وقت تؤكد فيه واشنطن رغبتها في تعميق التعاون مع الجزائر في مجالات الأمن والطاقة وتوسيع الفرص أمام الشركات الأمريكية في السوق الجزائرية.

ولم تكشف الرئاسة الجزائرية تفاصيل بشأن مضمون المحادثات بين تبون وبولس.

ويأتي اللقاء بعد أيام من اتصال أجراه بولس مع الرئيس تبون، قال عقبَه إن المحادثة تناولت سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر.

وقالت السفارة الأمريكية في الجزائر، في بيان نشرته بشأن الاتصال، إن واشنطن تدعم "تعميق التعاون الأمني" وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام الشركات الأمريكية في الجزائر، مشيرة إلى أن تنامي الشراكة في مجال الطاقة يمكن أن يمهد الطريق أمام "الازدهار المشترك".

وتعد الطاقة أحد أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل حضور الجزائر كمصدر رئيسي للغاز إلى الأسواق الدولية، فيما تسعى الشركات الأمريكية إلى توسيع أنشطتها واستثماراتها في قطاعات مختلفة بالجزائر.


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