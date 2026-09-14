وفاة متسلق بولندي آخر في سلسلة جبال تاترا العالية

لقي متسلق جبال بولندي آخر حتفه في حادث في جبال تاترا العالية التي تمتد بين بولندا وسلوفاكيا.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه" اليوم الأحد نقلا عن خدمة الإنقاذ الجبلية السلوفاكية أن المتسلق (35 عاما) سقط من صخرة شديدة الانحدار أسفل قمة جيرلاخ.

وشهد الحادث متسلق آخر (40 عاما) هو رفيق المتسلق المتوفى. ولم يتمكن من مواصلة الهبوط دون مساعدة بعد ذلك.

وهبطت مروحية إنقاذ في مكان الحادث لكنها لم تتمكن سوى من تأكيد وفاة الرجل. ونقل الطاقم الجثة والمتنزه الناجي إلى ستاري سموكوفيتس، إحدى المدن الرئيسية في الجزء الأوسط من جبال تاترا العالية في شمال سلوفاكيا.

وتعتبر قمة جيرلاخ التي يبلغ ارتفاعها 2655 مترا أعلى قمة في جبال تاترا العالية.

وفي بداية شهر أغسطس الماضي، لقي متسلقان بولنديان حتفهما في حادثين على الجانب السلوفاكي من جبال تاترا العالية. وفي ذلك الوقت أيضا، لقي متسلقان بولنديان آخران حتفهما أثناء التنزه على الجانب البولندي من سلسلة الجبال.