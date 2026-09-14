برابوو: إندونيسيا مستعدة لتعزيز إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي

أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن استعداد بلاده لتعزيز إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، بالتزامن مع جهودها الرامية إلى تعزيز قدرتها الوطنية على إنتاج الغذاء.

وأدلى برابوو بهذا التصريح خلال قمة مجموعة بريكس التي عقدت في مركز "بهارات ماندابام" بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقال، وفقا لما ورد في بيان رسمي صدر اليوم الأحد: "لسنوات عديدة، كانت إندونيسيا مستوردا رئيسيا للحبوب والأرز والذرة. أما الآن، فقد أصبحنا مصدرا، وسنكون قادرين على زيادة دعمنا لبقية دول العالم".

وأشار إلى أن هذا التحول يمثل دليلا على إمكانية التغلب على التحديات من خلال تنمية القدرات الوطنية وتعزيزها.

وأعرب برابوو عن اعتقاده أن دول مجموعة بريكس تمتلك إمكانات مماثلة، إذا أمكن دمج نقاط القوة لدى كل دولة والاستفادة منها وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة بشكل مشترك.

وأشار إلى أنه لا ينبغي النظر إلى التحديات العالمية المترابطة ببساطة على أنها عوائق بل كفرص لتعاون أكبر.

ونقلت وكالة أنتارا الإندونيسية عنه القول "معا، يمكننا تحويل هذه التحديات المترابطة إلى فرص لزيادة الاستثمار وتعزيز الصناعات وزيادة فرص العمل لشعوبنا. النمو الذي يصل إلى الملايين من مواطنينا سيجعل أممنا أكثر مرونة".

وقال إن مرونة الأمة مرتبطة بمدى شعور الجمهور الأوسع بالنمو الاقتصادي.