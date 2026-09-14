تصاعد حدة القتال في اليمن مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على السعودية

احتدم النزاع في اليمن اليوم الأحد، بالتزامن مع شن القوات الحكومية هجمات ضد مسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران على امتداد الساحل الغربي، وإطلاق الحوثيين قذائف باتجاه السعودية المجاورة التي تدعم الحكومة اليمنية.

وتعهدت الحكومة اليمنية بإرسال المزيد من القوات إلى ساحل البحر الأحمر بعد إقرارها بهزيمة "مؤلمة" الأسبوع الماضي إثر سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية وجزيرة واقعة على باب المندب، الممر الملاحي الحيوي الذي يمثل بديلاً رئيسياً لمضيق هرمز.

وفي ظل خطر انزلاق البلد الفقير نحو حرب أهلية جديدة، قدرت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 80 ألف شخص جراء القتال منذ مطلع سبتمبر/أيلول.

وقالت إحدى النساء إن قذيفة هاون سقطت بالقرب منها أثناء فرارها في منتصف الليل من بلدة الخوخة في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، قبيل سيطرة الحوثيين عليها بقليل.

وأضافت المرأة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفا على سلامتها وسلامة عائلتها: "رأيت سيارات وحافلات تحترق، وجثث أطفال ونساء ملقاة على الطريق في مشهد مروع".

أطلقت السلطات السعودية، ظهر الأحد، صافرات الإنذار في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط جنوبي المملكة، محذرة السكان بضرورة الاحتماء من أي مقذوفات محتملة. وتعرضت المنطقتان لهجمات متكررة من الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة.

وزعم الحوثيون استهداف السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ، من بينها قاعدة عسكرية تقع قرب الحدود مع اليمن.

ولم يقدم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أي أدلة أو يحدد موعد وقوع الهجوم.