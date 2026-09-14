مساعد وزير التموين: إجمالي السلع المخفضة بمبادرة خفض الأسعار سيصل إلى 30 بنهاية سبتمبر

قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بالعمل على 3 محاور لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بخفض الأسعار وضبط السوق.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إلى المحور الأول وهو إتاحة السلع بأسعار مخفضة، والذي نُفّذ بتوفير 12 سلعة بأسعار مخفضة في جميع المنافذ التابعة للوزارة اعتبارًا من 10 سبتمبر الجاري ضمن مبادرة «خفض الأسعار».

وتابع أن الوزارة ستوفر 18 سلعة أخرى ضمن مبادرة «خفض الأسعار»، ليصل الإجمالي نهاية سبتمبر الجاري إلى 30 سلعة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر وحتى شهر رمضان المقبل.

ولفت شتا إلى أن المحور الثاني يتمثل في إتاحة السلع المُخفضة من خلال شبكة واسعة من المنافذ سواء كانت تابعة للوزارة أو للقطاع الخاص عبر برتوكولات التعاون، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وذكر أن الرقابة هي ثالث هذه المحاور، مشيرًا إلى أهمية الأدوات الرقابية في التأكد من المردود الذي تُحققه الإجراءات المتخذة، وقياس أثرها على المواطنين بالشراكة مع الأدوات الرقمية.