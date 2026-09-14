مساعد وزير التموين: تطبيق كارت المفتش جاء لمواجهة النقص عدد المفتشين

قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، إن تطبيق «كارت المفتش» أُنشئ نظرًا لنقص عدد المفتشين مقارنة بأعداد المنشآت التموينية والسلاسل التجارية التي يجب المرور عليها.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن التطبيق يُحمل على الجهاز اللوحي الخاص بالمفتش، ويتيح استمارة مرور إلكتروني لتسجيل وتصنيف شدّة المخالفات المرصودة، يُرفق بها موقع المفتش، وصورة أو فيديو للمُخالفة، والتي تُرفع على قاعدة البيانات المركزية بديوان عام الوزارة.

وأشار إلى أن هذه البيانات تُحلل للخروج بـ«خريطة حرارية للمخالفات»، والتي توضح أماكن تركز المخالفات الجسيمة للتركيز عليها خلال جولات التفتيش القادمة.

وتابع أن المخالفات المرصودة في السلاسل التجارية، وتتضمن وجود سلع منتهية الصلاحية، والمبالغة في التسعير، مضيفًا أن مخالفات المنشآت التموينية، تشمل إنقاص وزن رغيف الخبز، وغيرها.

وذكر أن تسجيل المخالفات المرصودة على المنشآت التموينية والسلاسل التجارية سابقًا كان يتم باستخدام نموذج ورقي.