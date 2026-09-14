التموين: تطبيق رادار الأسعار يتيح للمواطنين تسجيل مخالفات السلع بالصور والفيديو

قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، إن التباين الطفيف في أسعار السلع بين السلاسل التجارية لا يُعتبر مخالفة وأنها تقتصر على حالات المُغالاة فقط.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الوزارة أتاحت للمواطن تطبيق «رادار الأسعار» الذي يُمكن المواطنين من تسجيل أسعار السلع أو المخالفات المرصودة أثناء التسوق، وإرفاق صور أو فيديو لها.

وأشار إلى أن الوزارة تُجمّع هذه البيانات في قاعدتها المركزية، وتقترح على المواطنين من خلالها أفضل أماكن توافر السلع بأسعار مخفضة في نطاق سكنهم، قائلًا: «نحن نوجه السوق ناحية التجار الذين لا يُغالون في التسعير».

وذكر أن الوزراة ترد على الشكاوى الواردة من المواطنين عبر تطبيق «رادار الأسعار»، وتوجّه المفتشين التموينين من خلال تطبيق «كارت المفتش» إذا استدعت الشكوى ذلك، قائلًا: «نأخذ مدخلات منظومة رادار الأسعار لصالح كارت المفتش لتكون الحملات التفتيشية موجهة لصالح الشكوى التي تقدم بها المواطن».