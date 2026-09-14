محمد عدوية: بائع الكاسيت كان المقياس الحقيقي لحجم المبيعات بعيدا عن دفع الفلوس لنسب مشاهدات يوتيوب

قال المطرب محمد عدوية، إن والده الفنان الراحل أحمد عدوية نصحه منذ بداياته الفنية بعدم تقليد الآخرين، مشيرا إلى أن نصيحته كانت "كن نفسك ولك هوية".

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" أن ميوله الموسيقية بدأت منذ طفولته كـ "موهبة"، مشيرا إلى اعتاده سماع الموسيقى الغربية والتفاعل معها.

وأشار إلى امتلاكه القدرة على غناء اللون الشرقي والشعبي، لكنه يفضل أن تكون له "هوية مستقلة ومختلفة" عن السائد في السوق الغنائي.

وأوضح أن فكرة ألبومه الجديد تقوم على طرح عشر أغان مقسمة مقسم إلى خمس أغان صيفية وأخرى شتوية "صيفي- شتوي"، لافتا إلى اختياره البدء بالأغاني الصيفية التي تتسم بالإيقاع الراقص والتغيير، على أن تتبعها الأغاني الهادئة ذات الطابع الدرامي والرومانسي.

ونوه أن الجزء الصيفي من ألبوم "جوا عيني" طُرح منذ نحو ثلاثة أو أربعة أسابيع، مشيرا إلى تفضليه حصوله على الوقت الكافي للانتشار والاستماع قبل طرح باقي الأغاني الجاهزة للموسم الشتوي.

وأشار إلى معاصرته مرحلة أشرطة الكاسيت قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن بائع الكاسيت البسيط في الكشك كان المقياس الحقيقي لحجم المبيعات، قائلا: "الكاسيت ده خير، لأنك بتعرف مبيعاتك، أنت بعت بجد؟ حقيقي؟ ولا دفعت فلوس على اليوتيوب علشان تبقى نسبة المشاهدات عالية؟".

وأوضح أن بعض الأرقام ونسب المشاهدات المليونية تُستخدم فقط لصناعة "التريند"، مشيرا إلى أن "الحلال بيَن والحرام بيَن".