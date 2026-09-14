معلم من ذوي الهمم يروي تفاصيل زيارة وزير التعليم لمدرسته: طلب مني الانتظار بمكاني وقال لي أنت بطل

قال هاني عبدالله، معلم خبير اللغة العربية من ذوي الهمم بإحدى مدارس كفر الشيخ، إنه فوجئ بزيارة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم للمدرسة، وظن في البداية أنه المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد: « قلنا سيادة المحافظ فورًا بنبص لقينا سيادة الوزير معدي من البوابة.. وهذه سابقة لم تحدث عندنا من قبل في المدرسة».

ولفت إلى أن المدرسة كانت مُجهزة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مضيفًا أنه تحرك بمساعدة أحد زملائه من المدرسين للقاء وزير التربية والتعليم.

ونوّه إلى أن الوزير طلب منه الانتظار مكانه، وتوّجه إليه لتحيته والحديث معه، مضيفًا: «قال لي أنت بطل ونحن نشكرك وأثنى علي»، وقائلًا: «تحياتي له وهذا موقف لن أنساه».

ومن جانبه، أشاد رضا يوسف، أحد عمال النظافة بإحدى مدارس كفر الشيخ، بمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، قائلًا: «الوزير دا يساوي من المال مال».

وتابع أنه لم يعلم بزيارة الوزير للمدرسة وكان يؤدي عمله حين وصل، وأنه حاول تنظيف يده لتحيته، مضيفًا: «قال لي تنظيف يدك ليه، دا أنت اللي منورنا وأنت اللي منظف الدنيا بحالها، أنت حبيبنا، قلت له يا ريّس أنت على رأسي من فوق».

وأكمل: «لم أتوقع أبدًا السيد الوزير يجي عندنا في بلدنا حوين أبدًا ويشوف مدرستنا ونتشرف به ونحس إن إحنا عايشين تحت ظله بعد ربنا».



وأجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية في عدد من مدارس محافظتي كفر الشيخ والغربية لمتابعة جاهزية الفصول وانتظام الطلاب واستلام الكتب الدراسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧