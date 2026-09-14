استقالة رئيس تشوبو إلكتريك اليابانية بسبب فضيحة التلاعب ببيانات الزلازل

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إن كينجو هاياشي، رئيس شركة تشوبو إلكتريك باور، يعتزم الاستقالة على خلفية فضيحة تلاعب الشركة ببيانات الزلازل خلال إجراءات فحص طلبات إعادة تشغيل مفاعلات في محطة هاماوكا للطاقة النووية بوسط اليابان.

ومن المتوقع أن يحذو رئيس مجلس إدارة الشركة، ساتورو كاتسونو، حذوه، بعدما أبلغ بالفعل أشخاصا مقربين منه أنه يعتزم التنحي بسبب الفضيحة، وفقا لما نقلته وكالة كيودو للأنباء عن المصادر.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعتزم فيه الشركة سحب طلباتها لإجراء فحوصات السلامة اللازمة لإعادة تشغيل المفاعلين رقمَي 3 و4 في محطة هاماوكا، رغم أنها أمضت أكثر من 10 سنوات في هذه العملية، في خطوة نادرة بالنسبة لشركة مرافق في اليابان التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية.

وقالت الشركة قبل يومين إنها تلقت تقريرا من لجنة تحقق في التلاعب بالبيانات. ومن المقرر أن يعقد هاياشي مؤتمرا صحفيا في ناجويا غدا الاثنين لشرح محتويات التقرير ورد الشركة عليه.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أقرت تشوبو إلكتريك بأنه جرى انتقاء بيانات مواتية بشأن حركة الأرض الناجمة عن الزلازل عند وضع معايير مقاومة الزلازل للمفاعلين اللذين كانت الشركة تسعى إلى إعادة تشغيلهما.

كما واجهت الشركة فضائح إضافية، من بينها واقعة تزوير مستندات كُشف عنها في أغسطس/آب، تتعلق بمطالبات بتكاليف مرتبطة بأعمال تفكيك المفاعلين رقمَي 1 و2 في محطة هاماوكا، فضلا عن فرض رسوم زائدة على العملاء مقابل الكهرباء.