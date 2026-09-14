تركيا تبدأ العام الدراسي الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة

بدأ العام الدراسي الجديد في تركيا، في ظل اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بأنحاء البلاد، في أعقاب حادث إطلاق نار مميت شهدته البلاد في ربيع العام الحالي.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأنه جرى اليوم الاثنين نشر مسيّرات ومروحيات حول محيط المدارس في مدينتي أنقرة وإسطنبول، كما قامت أقسام الشرطة المعنية بجرائم الشباب والمخدرات بعمليات فحص وتفتيش.

ومن جانبه، كتب وزير العدل أكين جورليك، على منصة "إكس"، إن عملية "الشوارع الآمنة"، التي تم تنفيذها على مستوى البلاد، استهدفت المنظمات الإجرامية التي تعرّض مستقبل الأطفال للخطر.

كما اتخذت وزارة الداخلية التركية إجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة داخل حرم المدارس.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي، قوله إنه سيتم نشر 31 ألف "مشرف ساحات مدرسية" بأنحاء البلاد، لضمان السلامة في ملاعب المدارس، مضيفا أنه تم شراء أجهزة للكشف عن المعادن المحمولة، لاستخدامها عند مداخل المدارس.

ويأتي الإعلان عن الإجراءات الأمنية المشددة، بعد حادثة شهدت قيام طالب بإطلاق النار على 10 أشخاص وقتلهم خلال نوبة عنف، في أبريل الماضي بمدينة "كهرمان مرعش".