الأمم المتحدة: مناطق بغزة تسوى بالأرض دون احترام للجثامين تحت الأنقاض

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن مناطق عدة في قطاع غزة تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، تُسوّى بالأرض بالجرافات دون أي احترام للجثامين المدفونة تحت الأنقاض.

جاء ذلك في بيان أصدره تورك، الثلاثاء، بشأن انتشال جثامين من تحت أنقاض المباني في قطاع غزة، الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية بصورة شبه كاملة.

وأوضح تورك أنه بعد نحو ثلاث سنوات من القصف الإسرائيلي المكثف للمنازل في غزة، يجري حاليا انتشال أعداد كبيرة من "الرفات البشرية"، معظمها لنساء وأطفال.

وأشار إلى أن "العديد من المناطق في غزة التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية تُسوّى بالأرض بالجرافات من دون أي احترام للقتلى المدفونين تحت الأنقاض."

وأكد تورك أن الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات، أمر "بالغ الأهمية"، داعيا إلى السماح للمحققين الدوليين بدخول جميع مناطق القطاع للمساعدة في جمع الأدلة.

ولفت إلى أن الدفاع المدني في غزة أفاد بانتشال أكثر من 630 جثة ورفات بشرية من أنقاض المباني المدمرة في مختلف أنحاء القطاع خلال الفترة بين نوفمبر 2025 وسبتمبر 2026.

وأضاف أن الدفاع المدني بغزة يقدر عدد المفقودين العالقين تحت الأنقاض بأكثر من 8 آلاف شخص.

وتابع: "يجب بذل كل الجهود الممكنة لتوثيق هؤلاء الضحايا وتحديد هوياتهم، والحفاظ على المعلومات الجنائية والعينات البيولوجية، وتسجيل أماكن دفنهم وإبلاغ عائلاتهم".

وشدد تورك على أن حق العائلات في معرفة مصير أقاربها لا ينتهي بمجرد تحديد هوياتهم ودفنهم بصورة لائقة، مؤكدا أن "من حقهم معرفة الحقيقة كاملةً".

وقتلت إسرائيل خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 90% من البنية التحتية في قطاع غزة.