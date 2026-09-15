الإسكان: بدء زراعة 200 ألف شجرة متنوعة بالمدن الجديدة

- الانتهاء من زراعة 1.9 مليون شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أعلنت وزارة الإسكان، البدء في زراعة 200 ألف شجرة متنوعة بالمدن الجديدة خلال العام الجاري، ليرتفع عدد الأشجار فيها إلى مليون و200 ألف.

وذكرت وزارة الإسكان، في بيان الثلاثاء، أنها انتهت من زراعة 1,903,235 شجرة في مختلف المدن الجديدة حتى 30 يونيو 2026، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وأوضحت أنها رفعت كفاءة وصانت مسطحات خضراء بمساحة 55,154,508 أمتار مربعة، شملت المحاور ومداخل المدن الجديدة.

وتضمنت الإجراءات الحفاظ على الأشجار القائمة، وتكثيف أعمال الري والتقليم والمكافحة، وتطبيق أساليب الري الحديثة عبر شبكات الرش والتنقيط، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية.

وتسهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على الطابع البيئي والهوية الخضراء للمدن الجديدة، ورفع كفاءة المناطق المفتوحة، وفق البيان.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ خطة متكاملة لزيادة معدلات التشجير.