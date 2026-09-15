- مجالس آباء بالمنيا تحتج على نقل التلاميذ وترفض الفترة المسائية لطالبات الإعدادي والثانوي.. والتعليم: الفترة الصباحية للابتدائي قرار وزاري

اشتكى عدد من مجالس أمناء وآباء تلاميذ عدد من مدارس محافظة المنيا بمختلف مراكزها، من تحويل مدارس أبنائهم وبناتهم بالتعليم الإعدادي إلى فترة مسائية، كما أعلنوا رفضهم لنقل أطفالهم بعيدا عن مدارسهم، وتعريض حياتهم للخطر.

وقال عمرو الحسيني، عضو مجلس أمناء مدرسة كفر المنصورة الإعدادية بنين، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه "تم تحويل معظم مدارس الإعدادي فتيات إلى فترة مسائية، وهو ما يشكل خطرا على بناتنا، ونضطر للانتظار أمام المدرسة لإيصالهن إلى المنازل".

وأضاف جمال عبدالوهاب، رئيس مجلس أمناء مدرسة الإعدادية بنات، لـ"الشروق"، أن قرار الفترة المسائية للفتيات الإعدادي والثانوي قرار جانبه الصواب، خاصة وأن هناك مدارس تقع وسط الزراعات، وعلى مسافات بعيدة عن العمران، منوها بأن خروج الفتيات منها مساء يعرضهن للتحرش أو الاعتداء من بعض الشباب غير المتزن، وهو ما دفع أحد أولياء الأمور العام الماضي لاستخدام سلاح خارج المدرسة لمطاردة شاب تحرش بابنته.

وأشار عدد من أولياء أمور طلاب مدارس بحي أبو هلال جنوب المدينة، إلى أن نقل أطفالهم بالابتدائية لمسافة تتجاوز 3 كيلومترات، وإلحاقهم بمدرسة الاتحاد الإعدادية، وتحويل الإعدادية لمدرسة الاتحاد الثانوية، وجعل مدرسة الاتحاد الثانوية فترة مسائية، عرض أطفالهم للخطر في ظل "سائقي السرفيس المتهورين الذين يتسابقون على الطريق العام غير مبالين بالأطفال، وقد دهسوا أسرة بالكامل منذ شهور قليلة".

وقال "ص م"، معلم، إن "التخبط الذي نعيشه هذه الأيام يبدد استقرار العملية التعليمية؛ فمعظم معلمي التعليم الإعدادي الذين أصبحوا مسائي يؤكدون أن الفترة المسائية ظلم للطلاب، والحصة مضغوطة، ولن يتمكن المعلم من شرح الدروس لضيق الفترة، علاوة على أنه بمجرد تغيير الساعة على التوقيت الشتوي نخرج من المدارس بعد أذان المغرب، وهو خطر على بناتنا بالمدارس الإعدادية".

من جانبه، أعلن صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن قرار الفترة الصباحية للتعليم الابتدائي هو قرار وزاري، وأنه بالتعاون مع المحافظة، تم إصدار قرار مجلس تنفيذي بهذا الخصوص، وتم تحويل مدارس التعليم الابتدائي جميعها لفترة صباحية فقط، وفي حالة تعارض ذلك يتم نقل المدرسة لإلحاقها بمدرسة إعدادي، والإعدادية تصبح فترة مسائية، أو إلحاقها بمدرسة ثانوية.

وأوضح زيان، لـ"الشروق"، أن تحويل معظم مدارس التعليم الإعدادي لفترة مسائية هو قرار اضطراري، فقد كان لدينا مدارس ابتدائية كثيرة فترتين، مثل مدارس أبو هلال "5 مدارس أصبحوا 10 مدارس"، ومدارس بقرية طهنشا أيضا تم نقلها على الإعدادي، وهكذا، فتم نقل الفترة المسائية على مدرسة إعدادي، وبالتالي أصبح إعدادي مسائي.