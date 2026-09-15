السعودية: تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في باكستاني لارتكابه جرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة الباكستانيين في منطقة القصيم، وسط المملكة، بعد أن أدين بارتكاب جرائم إرهابية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): " باكستاني الجنسية ـ أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في قيامه عمدًا وعدوانـًا بقتل وافد نتيجة تأثره بالفكر الإرهابي، وحيازة السلاح والتخطيط لقتل آخرين".

وأضافت:" التحقيق مع الباكستاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا".