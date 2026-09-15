الجزائر وقطر تبحثان جهود التهدئة في منطقة الخليج

بحثت الجزائر وقطر، اليوم الثلاثاء، الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التصعيد في منطقة الخليج.

يأتي ذلك في اتصال هاتفي اليوم بين وزير الدولة الجزائري أحمد عطاف، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

وقالت الوزارة، إن المسئولين بحثا، خلال اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية، حيث ثمّن عطاف الدور الذي تضطلع به دولة قطر في جهود التهدئة، مجددا إدانة الجزائر "الانتهاكات الصارخة" لسيادة دول المنطقة والاعتداءات على سلامتها الترابية.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين الجزائر وقطر، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للحركية التي تشهدها مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيزها وتوسيع آفاقها.

وتطرق الطرفان كذلك إلى التحضيرات الجارية لعقد الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-القطرية، مؤكدين أهمية هذا الاستحقاق في إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع.