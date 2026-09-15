• مركز الأمن البحري قال إنه يتابع قطر الناقلة، التي ترفع علم بنما، إلى أحد موانئ السلطنة

أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، إجلاء 23 من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرضت لاستهداف قبالة محافظة مسندم، فيما يتواصل البحث عن مفقودين اثنين.

وقال مركز الأمن البحري العماني، في بيان، إنه يتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية عملية قطر ناقلة النفط "ELGAIA"، التي ترفع علم بنما، إلى أحد موانئ السلطنة.

وأوضح أن عملية القطر بدأت عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركات الناقلة، إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق.

وتابع أنه جرى استهداف الناقلة على بُعد 1.3 ميل بحري شمال شرقي محافظة مسندم شمالي سلطنة عُمان.

ونفذت إحدى سفن البحرية العمانية عملية إجلاء 23 فردا من طاقم الناقلة، وفق المركز.

وأردف أن عمليات البحث تتواصل عن فردين آخرين من الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين.

ولم يوضح المركز طبيعة الاستهداف الذي تعرضت له الناقلة أو الجهة التي تقف خلفه، كما لم يذكر توقيته.

وتطل محافظة مسندم العُمانية على مضيق هرمز، الذي يشهد اضطرابات في الملاحة على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وسبق أن استهدفت إيران سفنا في المضيق، بدعوى إبحارها في مسار غير الذي أعلنته طهران.

وجاء الحادث بالتزامن مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، تعرض سفينة لاستهداف بـ"مقذوف مجهول" في مضيق هرمز، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وشنت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة هجمات عسكرية على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بينهما، جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

وردت طهران بتنفيذ هجمات ضد ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.



