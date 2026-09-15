أسعار النفط تقفز فوق 2% وسط التوترات في هرمز وباب المندب

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• برنت يلامس 108 دولارات للبرميل والخام الأمريكي عند 104 دولارات..

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة، الثلاثاء، مدفوعة بتواصل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط عبر مضيقي هرمز بالخليج العربي وباب المندب بالبحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.1 بالمئة إلى 107.9 دولارات للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.2 بالمئة إلى 104 دولارات، بحلول الساعة 09:00 ت.غ.

وينعكس بلوغ هذه المستويات المرتفعة، على أسعار الوقود بالعديد من الدول ويرفع مستويات التضخم.

والأسبوع الماضي، تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز الماضي، مع تجدد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وتطور الأوضاع بالبحر الأحمر.

وشهد الساحل الغربي لليمن خلال الأيام الماضية تحولا ميدانيا متسارعا، مع تقدم جماعة الحوثي باتجاه مناطق قريبة من مضيق باب المندب.

ويعد باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، فيما أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة المخاوف بشأن طرق إمدادات النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران.

وشنت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة هجمات عسكرية على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين الجانبين جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

وردت طهران بهجمات على ما قالت إنه منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلف ضحايا مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية.