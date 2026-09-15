أكد مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، أنه في حال قيام بولندا بعمل عسكري ضد روسيا، فإن "الدولة البولندية ستزول خلال يومين أو ثلاثة".

وعلق باتروشيف على كلمات وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الذي صرح بأن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك بولندا، ستحقق نصرا سريعا على روسيا في حالة نشوب نزاع مسلح، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال باتروشيف: "في حديثه عن التفوق العسكري البولندي على روسيا، يبدو أن سيكورسكي يغفل حقيقة أنه إذا دخلت بولندا في عمل عسكري ضد روسيا، فإن موسكو ستستخدم ترسانتها الكاملة من القوات والموارد، وستختفي الدولة البولندية عن الوجود خلال يومين أو ثلاثة أيام".

وأضاف باتروشيف: "أما بالنسبة لتقييم وارسو لقواتها، فمن الواضح أن رئيس الدبلوماسية البولندية هاوٍ في تقييمه للقوة العسكرية لبلادنا، وغير راغب في فهم أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، فإن القوات المسلحة الروسية لا تستخدم بأي حال من الأحوال كامل إمكاناتها".