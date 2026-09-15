 الأمين العام للناتو يبدأ غدا زيارة لبريطانيا ويلتقي كبار المسئولين - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 12:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأمين العام للناتو يبدأ غدا زيارة لبريطانيا ويلتقي كبار المسئولين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 12:39 م

أعلنت المتحدثة باسم خلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن الأمين العام للحلف مارك روته سيتوجه إلى المملكة المتحدة غدا الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين، وتتضمن لقاءات مع كبار المسئولين البريطانيين.

ومن المقرر أن يلتقي روته، الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، كما يلقي المحاضرة السنوية لمؤسسة "ديتشلي" (Ditchley Foundation).

وفي اليوم التالي، يعقد الأمين العام للناتو اجتماعين مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ووزير الدفاع ويز ستريتينغ.

وتأتي الزيارة في إطار الاتصالات المستمرة بين قيادة الحلف والمملكة المتحدة بشأن القضايا الأمنية والدفاعية والتحديات التي تواجه دول الناتو.

وتأسست مؤسسة ديتشلي البريطانية عام 1958 لتعزيز التعاون عبر الأطلسي، وتستضيف بصورة منتظمة مسئولين ودبلوماسيين وخبراء لمناقشة القضايا الدولية والأمنية والاستراتيجية، مع تركيزها على دعم السلام والديمقراطية وسيادة القانون.

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