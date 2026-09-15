منتخب مصر لليد على الكراسي المتحركة يبدأ استعداداته في إسبانيا قبل المونديال

وصل منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة إلى إسبانيا، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم الرابعة، المقرر إقامتها في مدينة جرانوليرس خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وبدأ المنتخب تدريباته في مدينة برشلونة فور وصوله، ضمن المرحلة الأخيرة من تحضيراته للمشاركة في البطولة، التي تشهد مشاركة 12 منتخبًا للمرة الأولى، يمثلون القارات الست.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بصفته حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في القاهرة عام 2024، بعدما توج باللقب على حساب الولايات المتحدة، ويسعى الفراعنة للحفاظ على اللقب خلال النسخة الجديدة.

وأسفرت قرعة الاتحاد الدولي لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبي تشيلي وليتوانيا.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة تشيلي، غدًا الأربعاء 16 سبتمبر، في الرابعة عصرًا بتوقيت إسبانيا، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يلتقوا مع ليتوانيا يوم الخميس 17 سبتمبر.

وتضم بعثة المنتخب الدكتور خالد سمير رئيسًا للبعثة، ووائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، ومحمد فرج مدربًا، وكرم مرسي مديرًا إداريًا، والدكتور محمود النجار طبيبًا للفريق.

وتضم قائمة اللاعبين محمد أنور، مجدي طلعت، أشرف أبو زيد، توبة نجدي، ربيع حسني، أحمد عصام، أحمد صلاح، زهراء أبوزيد، وآيات أحمد.

كما يرافق البعثة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بعد تلقيه دعوة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة نجاحاته خلال البطولة والحفاظ على اللقب، في ظل التوسع القياسي الذي تشهده النسخة الحالية على مستوى عدد المنتخبات المشاركة.