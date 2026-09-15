تقارير: حمزة عبد الكريم يوقع عقده الجديد مع برشلونة اليوم بحضور لابورتا

يستعد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني ومنتخب مصر، لخطوة جديدة في مسيرته مع النادي الكتالوني، بعدما حسم الأخير استمراره لفترة طويلة داخل صفوف الفريق، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من إدارة النادي والجهاز الفني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن حمزة عبد الكريم سيوقع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر عقده الجديد مع برشلونة، والذي يمتد حتى عام 2030، على أن يتم رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 150 مليون يورو، في خطوة تعكس تمسك النادي بالمهاجم المصري الشاب.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد الجديد في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، لتوثيق الاتفاق والإعلان رسميًا عن استمرار حمزة عبد الكريم مع الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن يوم الجمعة الماضي التوصل إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم بشأن تجديد عقده حتى عام 2030، ليواصل المهاجم المصري مسيرته داخل النادي خلال السنوات المقبلة.

وانضم حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى برشلونة في الأول من فبراير 2026 قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل أن ينجح في لفت الأنظار سريعًا خلال تجربته الأولى مع النادي الكتالوني.

ونجح حمزة عبد الكريم في تسجيل 9 أهداف خلال 6 مباريات فقط في الدوري مع الفريق الرديف، من بينها تسجيله "هاتريك" خلال الفوز الكبير على مونتيكارلو بنتيجة 9-0، في المباراة التي شهدت تتويج برشلونة بلقب دوري الشباب.

وبعد المستويات المميزة التي قدمها، قرر برشلونة خلال صيف 2026 تحويل صفقة حمزة عبد الكريم إلى انتقال دائم، ليواصل اللاعب الشاب مشواره داخل النادي الكتالوني ويحصل على فرصة للتواجد مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقضى حمزة عبد الكريم فترة التحضير للموسم مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، ونجح في تصدر قائمة هدافي برشلونة خلال فترة الإعداد بعدما سجل 4 أهداف، ليؤكد قدراته التهديفية رغم صغر سنه.

وأصبح المهاجم المصري محل اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول، خاصة بعد المستويات التي قدمها خلال فترة التحضير، وهو ما دفع برشلونة إلى التحرك من أجل تأمين استمراره داخل النادي ومنحه عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2030.

وجاءت الخطوة الأهم في مسيرة حمزة عبد الكريم مع برشلونة يوم 31 أغسطس 2026، عندما سجل ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق الكتالوني أمام رايو فايكانو على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويمثل الظهور مع الفريق الأول محطة مهمة في مسيرة المهاجم المصري، الذي يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الحصول على فرص أكبر للمشاركة وإثبات قدراته مع الفريق الأول، بعدما دخل تدريجيًا في حسابات هانزي فليك.