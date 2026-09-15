طارق فهمي: مصر والسعودية قادرتان على إرسال رسائل للقوى العابثة بأمن واستقرار الإقليم

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة الثلاثاء مرتبطة بالتطورات المفصلية على المستوى الإقليمي، أو النطاقات الاستراتيجية.

ورأى خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن هذه الزيارة تُعطي الأولوية للأهداف الاستراتيجة والسياسية، في ظل التقارب المصري السعودي فيما يتعلق بالاستثمار

والاقتصاد.

ولفت إلى كون مصر والسعودية دولًا مسئولة في الإقليم، مرجحًا أن تُناقش الزيارة التطورات الأخيرة والتحديات والمخاطر التي تواجه الدول العربية، استعدادًا للتحرك لضبط المشهد ونقل رسائل عالمية تؤكد قدرتها على إدارة الإقليم أمنيا واستراتيجًا في ظل بيئة إقليمية معقدة وغير مستقرة.

وأكمل: «اعتقد أن مصر والسعودية قادرتان على مواجهة هذه الصعوبات والإشكاليات لنقل رسائل للقوى العابثة بأمن الإقليم، هناك أطراف لا تريد لهذا الإقليم أن يستقر».

وأكد أهمية التحرك العربي المسئول حاليًا في ظل الصراعات بمنطقة الخليج، وامتدادها للممرات البحرية المختلفة.



ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة عمل إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن برنامج الزيارة يتضمن لقاءً ثنائيًا بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، يليه اجتماع موسع بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريمًا لضيفه.

وتتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.