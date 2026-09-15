متحدث تنظيم الاتصالات: نستهدف تجاوز نسبة الهواتف المحمولة المستخدمة بمصر والمصنعة محليًا 70% بنهاية العام الجاري

قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن استهداف مصر إنتاج ما بين 14 و15 مليون هاتف محمول محليًا بنهاية العام الجاري، إن التصنيع المحلي كان يمثل نحو 15% من السوق منذ سنتين، وكان يتجاوز الاستهلاك السنوي 20 مليون هاتف محمول.

وأضاف "إبراهيم" عبر لقاء على قناة إكسترا نيوز، أمس الاثنين، أن السوق حاليًا يبلغ فيها عدد الهواتف المحمولة نحو 127 مليون هاتف، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبنت استراتيجية لتوطين صناعة الهاتف المحمول، لما لها من مزايا كبيرة.

وتابع أن مصر كانت تستورد نحو 17 مليون هاتف محمول، وهو ما كان يكلف الدولة أكثر من ملياري دولار، أي ما يتجاوز 100 مليار جنيه، مضيفًا أنهم بدأوا يدعوا الشركات العالمية وعمل تسهيلات لهم في التصنيع والاستثمار، وإنشاء منظومة حوكمة للهاتف المحمول، وكان فيها جزء متعلق بحماية الصناعة المحلية.

واستكمل أن المستهدف بنهاية العام الجاري هو أن تتجاوز نسبة الهواتف المحمولة التي يستخدمها المصريون والمصنعة داخل مصر 70%، بأيادٍ عاملة مصرية وبتكنولوجيا عالمية تُصنع داخليًا.

وأشار رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى ارتفاع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر من 3 ملايين هاتف في 2024 إلى نحو 10 ملايين هاتف في 2025، مع استهداف قفزة إنتاجية تتراوح بين 14 و15 مليون هاتف خلال العام الجاري لتغطية معظم الطلب المحلي المقدر بـنحو من 18 إلى 20 مليون هاتف والاتجاه نحو التصدير، وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين.