مباحثات لبنانية إسرائيلية بواشنطن الثلاثاء لتحريك جمود المفاوضات

قال مصدر لبناني رسمي إن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان الثلاثاء في العاصمة الأمريكية لتحريك جمود المفاوضات بين البلدين.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح للأناضول، أن سفيري لبنان ندى معوض وإسرائيل يحيئيل لايتر سيبحثان بواشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في يونيو الماضي.

ويعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما، إلى أكتوبر المقبل.

ونقلت القناة "12" العبرية الخاصة عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه، السبت، قوله إن سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن سيلتقيان بدلا من ذلك "لمناقشة التطورات الأخيرة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار".

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد السبت، أنه "لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي"، مشددا على تمسك بلاده بالانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار باعتبارها "ثوابت وطنية".

وبدأت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في 14 أبريل 2026 باجتماع في واشنطن برعاية أمريكية، وتناولت جولاتها ملفات وقف إطلاق النار والانسحاب والحدود والأسرى والمفقودين.

وفي 26 يونيو، وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

وبين 4 و6 أغسطس الماضي، استضافت روما الجولة السابعة من المفاوضات، التي تناولت ملفات عسكرية وسياسية وقانونية وحدودية، إلى جانب ملف الأسرى والمفقودين.

ورغم "صيغة الإطار" الموقعة في 26 يونيو، تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، فيما لا تزال إسرائيل تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.