فانس: قلقون من سيطرة الحوثي على جزيرة ميون

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنهم "قلقون" من سيطرة جماعة الحوثي على جزيرة ميون في البحر الأحمر، معربا في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن الوضع تحت السيطرة.

وردا على سؤال بشأن موقفه من سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون، قال فانس في تصريحات للصحفيين الاثنين: "بالطبع، إنه وضع مثير للقلق، وهو موضوع نتابعه عن كثب. ونحن على تواصل مستمر مع الأطراف المتضررة في المنطقة، أي الإمارات والسعودية وغيرهما".

وأضاف فانس أنهم "يجرون أيضا محادثات مباشرة مع الحوثيين أنفسهم".

وتابع: "لذلك نعتقد أن الوضع تحت سيطرتنا"، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد ديناميكية متغيرة باستمرار.

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي السيطرة على مديريات عدة في محافظتي الحديدة وتعز بالساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر.

ومن بين تلك الجزر جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب الاستراتيجي، بما يمنح الحوثيين، وفق هذه المعطيات، سيطرة فعلية على المضيق، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ووفق مصادر إعلامية، شملت المديريات التي أعلنت الجماعة السيطرة عليها حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، والمخا وذو باب والوازعية ومقبنة في تعز.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة، التي تعد من أكبر محافظات اليمن مساحة.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.