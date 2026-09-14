الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب آسيا للنخبة بتعادل صعب في جدة

بدأ النادي الأهلي السعودي رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بالتعادل مع باختاكور الأوزبكي بهدف لمثله.

ولعب الأهلي مع باختاكور مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في لقاء استضافه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وحاول الأهلي هز الشباك في أكثر من فرصة ضائعة لكن الكلمة النهائية كانت لخط الدفاع وحارس المرمى، في حين لم يستطع الراقي الحفاظ على شباكه نظيفة حتى نهاية المباراة بل سجل الفريق الأوزبكي هدفا في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وسجل فلاماريون فليهو هدف التقدم لباختاكور في المباراة عند الدقيقة 86 بعدما راوغ أكثر من لاعب ومن ثم سدد الكرة التي سكنت شباك إدوارد ميندي.

ورغم ذلك رفض الأهلي الخروج مهزومًا ليسجل فراس البريكان هدف التعادل والهدف الأول للأهلي في النسخة الجارية في الدقيقة 90+3 ليمنع فريقه من الخسارة الأولى في المسابقة.

وبهذه النتيجة، يحصد كل فريق نقطته الأولى في البطولة.