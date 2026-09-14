ترامب: أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الصراع مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الصراع مع إيران.

وأوضح ترامب في منشور له عبر حسابه على موقع "تروث سوشال": "آمل أن يدرك الجميع أن ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء أميركا كان بسبب "جو بايدن النعسان" (في إشارة للرئيس السابق جو بايدن) وإدارة بايدن، وليس بسبب "ترامب"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية .

وأضاف ترامب: "حتى أسعار النفط كانت أعلى في عهد بايدن مقارنةً بالوقت الراهن، هذا فضلاً عن أننا منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي! وباستثناء مؤقت لأسعار النفط، فإن الأسعار تشهد انخفاضاً حاداً، وستنخفض أسعار النفط انخفاضاً هائلاً بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، ولن يستغرق ذلك وقتاً طويلا".

كما ذكر الرئيس الأمريكي أن "النفط يتدفق عبر مضيق هرمز. ينبغي على دول العالم -التي لم تقدم لنا أي مساعدة على الإطلاق- أن تعوّض الولايات المتحدة، وستفعل ذلك، بمجرد انتهاء هذا الصراع المفتعل والمخادع. إننا نقوم بذلك من أجل الآخرين أكثر بكثير مما نفعله لأنفسنا، وهذا دأبنا منذ أجيال".