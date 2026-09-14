المقاومة الوطنية باليمن: الحوثيون حشدوا 76 ألف مقاتل بالساحل الغربي

قالت قوات "المقاومة الوطنية" الحكومية باليمن، الاثنين، إن جماعة الحوثي حشدت أكثر من 76 ألف عنصر خلال المعارك التي شهدها الساحل الغربي مؤخرا، مشيرة إلى أن العمليات التي نفذتها الجماعة "بمشاركة خبراء إيرانيين ولبنانيين بهدف السيطرة على مضيق باب المندب".

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث القوات الحكومية اللواء الركن صادق دويد، نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب تمكن جماعة الحوثي، من السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها قوات المقاومة الوطنية الحكومية في الساحل الغربي.

وقال دويد إن العمليات في الساحل الغربي "خُطط لها وأُعدت منذ أشهر"، مضيفا أنها نُفذت "بأمر مباشر من الحرس الثوري الإيراني، وبمشاركة خبراء إيرانيين ولبنانيين في إدارتها".

وأضاف أن قوات المقاومة الوطنية دافعت عن جبهة تمتد 170 كيلومترا، إلى جانب حماية الشواطئ والجزر، مشيرا إلى أن الفترة بين 9 أغسطس و9 سبتمبر 2026 شهدت إطلاق 130 صاروخا باليستيا و145 طائرة مسيرة انتحارية و15 زورقا مفخخا.

وأوضح أن من بين تلك الهجمات 23 صاروخا و18 طائرة مسيرة استهدفت مواقع وجود الفريق طارق صالح، قائد القوات ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وقال دويد إن الحوثيين حشدوا أكثر من 76 ألف عنصر لمعارك الساحل الغربي.