إصدار مذكرة استدعاء بحق مدير سي أي إيه السابق جون برينان في تحقيق بشأن مؤامرة كبرى ضد ترامب

قال أحد محامي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) السابق جون برينان، اليوم الإثنين، إنه تم استدعاء برينان للإدلاء بشهادته الشهر المقبل أمام هيئة محلفين كبرى في ولاية فلوريدا، كجزء من تحقيق تقوده وزارة العدل للبحث فيما إذا كان مسئولون سابقون في إنفاذ القانون والاستخبارات قد تآمروا ضد الرئيس دونالد ترامب.

وأفاد كين واينستين، محامي برينان، في وثيقة قدمها للمحكمة، بأن المدعين العامين سلموه يوم الخميس الماضي مذكرة استدعاء ليمثل برينان في 15 أكتوبر أمام هيئة محلفين كبرى في مدينة فورت بيرس بولاية فلوريدا.

وأوضح أنه أُبلغ بأن الاستدعاء يتعلق بتحقيق جنائي "واسع النطاق" يبحث في نظرية مفادها أن المسئولين الحكوميين الذين حققوا مع ترامب خلال العقد الماضي - بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016 واحتفاظه مؤخراً بوثائق سرية في عقاره بمار ألاجو - قد تآمروا لحرمان ترامب من حقوقه المدنية.

وتعد مذكرة الاستدعاء الموجهة لبرينان واحدة من سلسلة مذكرات صدرت في الأسابيع الأخيرة.

وقال واينستين إنه أُبلغ من قبل مدعٍ عام بأن برينان لا يزال مستهدفاً في تحقيق يجرى في واشنطن حول ما إذا كان قد كذب على الكونجرس في عام 2023، وهو الادعاء الذي طالما أنكره مدير المخابرات المركزية السابق وفريقه القانوني باستمرار.

وكانت مذكرات استدعاء للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في تحقيق الإفادات الكاذبة هذا قد صدرت في الربيع الماضي، ثم سُحبت بشكل مفاجئ في مقابل إجراء مقابلات طوعية.