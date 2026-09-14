إيران: السعودية تقف وراء تأجيل اجتماع إقليمي بشأن مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الإثنين، إن السعودية "طلبت" إلغاء اجتماع يجمع إيران بدول إقليمية أخرى لمناقشة أمن مضيق هرمز "في الوقت الحالي".

ووصف بقائي الاجتماع، الذي كان من المقرر أن تستضيفه سلطنة عمان، بأنه "فرصة ملائمة" لاستعادة الأمن في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن اتفاقا بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز قد تم وضعه في صيغته النهائية وسيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وفي المقابل، قدمت السعودية تعديلات على الاتفاق، مشيرة إلى مخاوف من أن تكون له تداعيات بعيدة المدى على مضيق هرمز، ما قد يؤثر سلبا على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بحسب مسئول خليجي مطلع على الأمر فضل عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على إذن بالحديث علنا.

ويأتي هذا الرفض في إطار عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران والتي أعيد فرضها العام الماضي، والتي تتضمن حظرا على سفر المسئولين الإيرانيين.