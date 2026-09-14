وزير الطاقة السعودي: برنامجنا النووي سلمي وواضح وليس في أعماق الجبال

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن البرنامج النووي السعودي سلمي وواضح وليس في "المخابئ وأعماق الجبال"، مشيرا إلى أن المملكة "قدوة لجميع الراغبين في الاستفادة من الطاقة النووية".

وأوضح الأمير عبدالعزيز في كلمته اليوم الاثنين، أمام المؤتمر العام الـ70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن المملكة تمضي في بناء مزيج وطني شامل للطاقة، ومنها النووية، وقال إن السعودية تواصل جهودها لاكتشاف المزيد من خامات اليورانيوم.

وأشار كذلك إلى أن السعودية ستستخلص اليورانيوم المصاحب ضمن عملية تصنيع الأسمدة، مؤكدا التزام المملكة بضمان سلاسل توريد المعادن وتطور اكتشاف المعادن الأرضية النادرة.

وقال الأمير في كلمته التي بثتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الاثنين إن "المملكة ماضية في تعزيز الاستجابة للطاقة النووية بالتعاون مع الشركاء ضمن برنامج سلمي."

وأشار الوزير إلى أن استكشافات في جبل صايد بالمدينة المنورة أسفرت عن اكتشاف موارد بـ110 ملايين طن من الخام الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة، مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم.

وأكد وزير الطاقة السعودي أيضا أن المملكة رسخت مكانتها كشريك فاعل في أسواق الطاقة العالمية، وقال إن تنويع مصادر الطاقة أصبح ضرورة لدعم نمو الاقتصاد وأمن الإمدادات" مشيرا إلى أن "السعودية تعمل على استثمار كل مواردها المتعددة من الطاقة أو المعادن".

وفيما يخص الطاقة النووية، قال وزير الطاقة السعودي "إن المملكة تعمل بكل شفافية وستستمر في ذلك بالتعاون مع الشركاء ووكالة الطاقة الذرية."