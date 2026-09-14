وزير القوات الجوية الأمريكية: نمتلك أسلحة في المدار لحماية قواتنا والسيطرة على الفضاء

أعلن وزير القوات الجوية الأمريكية تروي مينك، الاثنين، أن الولايات المتحدة تمتلك حاليًا أسلحة متمركزة في المدار، قال إنها تمنح واشنطن القدرة على حماية قواتها المسلحة ومواجهة «التهديدات في الفضاء».

وخلال مؤتمر لرابطة القوات الجوية والقوات الفضائية الأمريكية قرب واشنطن، أكد أن بلاده تواصل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع التهديدات المتطورة «أينما ظهرت»، مضيفًا أن الولايات المتحدة تمتلك في الوقت الراهن أسلحة في المدار بهدف السيطرة على الفضاء الخارجي وحماية القوات الأمريكية من الأعمال العدائية، وفق شبكة العربية.

وأضاف: «كل ما نتحدث عنه هو القتال بعيد المدى وقيادة قواتنا، ونحافظ على قدراتنا الفضائية، وتُعد إمكانية الاعتماد على هذه القدرة الفضائية أمرًا بالغ الأهمية.. وتعمل دول عديدة على تطوير وسائل لحرماننا من هذه القدرات وتقويضها، لذلك من الضروري أن نحافظ على تفوقنا ليس فقط في الجو بل في الفضاء أيضًا، ولهذا السبب اتخذنا تدابير لضمان قدرتنا على مواجهة أي تهديد عند تعرضنا له».

ولم يحدد وزير القوات الجوية الأمريكية نوع «الأسلحة المدارية» أو طبيعتها.

وفي وقت سابق، حذر مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، من أن الولايات المتحدة ودولًا غربية أخرى قد تتسبب في إشعال سباق تسلح مدمر، من خلال تنفيذ برامج واسعة النطاق لتطوير منظومات أسلحة للاستخدام في الفضاء.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بعض الدول والتكتلات الغربية تسمي الفضاء القريب من الأرض في وثائقها المتعلقة بالسياسة الفضائية «بيئة عملياتية يمكن أن تجري فيها أعمال قتالية».

ولفت الانتباه إلى أن بعضها ينفذ برامج واسعة النطاق لتطوير منظومات أسلحة لاستخدامها في الفضاء أو منه أو ضده، ومن بينها المشروع الأمريكي للدفاع الصاروخي «القبة الذهبية».