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أعداد جريدة الشروق
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الهجرة الدولية: 94 ألف نازح في اليمن جراء الصراع

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 5:33 م

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، نزوح نحو 94 ألف شخص في أنحاء اليمن، جراء الصراع المستمر منذ أسابيع بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها سجلت نزوح 93 ألفا و864 شخصا إضافيا في أنحاء اليمن، جراء الصراع المستمر بالبلاد.

وأوضحت أن التأثير الأكبر لعمليات النزوح تركز في محافظتي تعز ولحج (جنوب غرب)، حيث سجلت مديرية جبل حبشي في تعز وحدها نزوح 18 ألفا و840 شخصا، إضافة إلى 9 آلاف و966 نازحا من مديرية المعافر.

وأضافت أن مديرية المضاربة في محافظة لحج سجلت نزوح 16 ألفا و464 شخصا، بينما بلغ عدد النازحين من مديرية تبن 2892 شخصا.

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