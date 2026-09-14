نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الإثنين، بـ«الهجمات المتواصلة» التي يشنها «وكلاء لإيران» في الخليج العربي، وذلك إثر الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون اليمنيون على السعودية، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.

وكتبت فون دير لاين على منصة «إكس»: «نتضامن مع شركائنا في الخليج في مواجهة الهجمات المتواصلة التي يشنها وكلاء لإيران (...) نشعر جميعًا بالقلق».

من جانبها، نفت إيران أي تورط لها في النزاع باليمن، مؤكدة أن الحوثيين «مستقلون تمامًا».

وفي وقت سابق، الإثنين، أعلن الحوثيون شن هجوم بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بجنوب السعودية، وقالوا إن الهجوم جاء ردًا على ضربات نسبوها إلى المملكة في اليمن خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الحركة نفذت «عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهداف أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط»، مؤكدًا أن العملية تسببت في «خسائر كبيرة».

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء الماضي، استهداف عدد من منشآتها ومرافقها جنوبي المملكة.

وصرح مصدر في الوزارة بأن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الاستهدافات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح المصدر أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، مما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، بينما بدأت الفرق الميدانية المختصة أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.