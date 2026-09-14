دي زيربي يحمل مانشستر سيتي مسؤولية تراجع مستوى مرموش

تحدث الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، عن مستوى الدولي المصري عمر مرموش مع الفريق خلال الفترة الحالية، موضحًا الأسباب التي حالت دون ظهوره بالشكل المنتظر، ومشيرًا إلى اختلاف وضعه مع السبيرز عن تجربته السابقة مع مانشستر سيتي.

وقال دي زيربي في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «عمر مرموش وسافيو لم يشاركا في العديد من المباريات مع مانشستر سيتي، لأنهما لم يكونا من العناصر الأساسية، لكن الوضع هنا مختلف، فهما يتحملان مسؤولية أكبر، وعليهما التأقلم وفهم أن الوضع يتغير، لكن الثنائي جيد جدًا».

وأضاف: «مرموش يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب، وعلينا تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدراته».

وأوضح المدرب الإيطالي أن تأخر انضمام مرموش وعدد من اللاعبين إلى تدريبات توتنهام كان له تأثير على جاهزيتهم البدنية، قائلًا: «مرموش ومجموعة أخرى من اللاعبين انضموا إلى الفريق بشكل متأخر بسبب كأس العالم، وعملت مع هذه المجموعة لمدة أسبوعين، لذلك لم نصل بعد إلى الحالة البدنية المناسبة».

وشارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي لتوتنهام خلال مواجهة إيفرتون، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 77.

وواصل توتنهام معاناته الهجومية، بعدما فشل في تسجيل أي هدف للمباراة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري هذا الموسم.

ويُعد التعادل أمام إيفرتون هو الثاني على التوالي لتوتنهام، بعدما خسر الفريق أول مباراتين أمام برينتفورد ونيوكاسل.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل رصيد إيفرتون إلى 6 نقاط في المركز السابع.