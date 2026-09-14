الصين تعرب عن قلقها الشديد إزاء هجمات الحوثيين على البنية التحتية للطاقة في السعودية

قالت الصين، وهي مستورد رئيسي للنفط من الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن هجمات الحوثيين على البنية التحتية للطاقة في السعودية "غير مقبولة"، مؤكدة أنها "قلقة للغاية" إزاء أي تصعيد إضافي من قبل الحوثيين ضد السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، إن "الهجمات على البنية التحتية المدنية التي تعد مهمة لمعيشة الناس غير مقبولة".

ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وحل النزاعات عبر الحوار.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج دعا الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لفعل المزيد لتعزيز السلام في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وفي معرض إلقاء كلمة أمام قمة بريكس في نيودلهي أول أمس السبت، قال إن الصين مستعدة للقيام بدورها إلى جانب الدول الأعضاء الآخرين بالمجموعة، في إرساء السلام والاستقرار.

وقال الرئيس الصيني إن الوضع في المنطقة معقد وأن الحرب تتسبب في خسائر فادحة لشعوب المنطقة.