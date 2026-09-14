ترامب يعلن موافقة روسيا وأوكرانيا على عدم استهداف مواقع الطاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة روسيا وأوكرانيا على عدم استهداف مواقع الطاقة في البلدين.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «وافقت أوكرانيا على عدم استهداف مواقع الطاقة الروسية، ووافقت روسيا على فعل الشيء نفسه».

وأضاف: «ارتفاع أسعار الديزل في العالم يعود في معظمه إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وليس إلى إيران».

وكان الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا ​نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، ‌إلى وقف استهداف البنية ‌التحتية ‌للديزل في روسيا.

وقال ترامب لصحفيين ‌خلال ‌زيارة إلى أيرلندا: "تحدثنا إلى السيد زيلينسكي بشأن هذا ‌الأمر.. هناك الكثير من الأهداف الأخرى.. ​لا تستهدفوا وقود ​الديزل.. عليكم التوقف عن تعطيل ​إمدادات وقود الديزل في روسيا".

وجاءت دعوة ترامب بعدما كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الماضية هجماتها بالمسيّرات على مصافي النفط ومنشآت الطاقة الروسية.