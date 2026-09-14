 مروان عطية يغيب عن مباراة أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. وحسام حسن يجهز شحاتة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مروان عطية يغيب عن مباراة أنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. وحسام حسن يجهز شحاتة

محمد زاهر
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 6:41 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 6:41 م

يغيب مروان عطية، لاعب وسط منتخب مصر، عن مواجهة أنجولا الأولى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، بسبب الإيقاف الموقع عليه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويتبقى لمروان عطية مباراة واحدة من عقوبة الإيقاف التي تعرض لها عقب الاعتراض على التحكيم خلال النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث غاب بالفعل عن مواجهة نيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وبناءً على ذلك، يدرس حسام حسن ضم محمد شحاتة للمعسكر لتعويض غياب مروان عطية في مباراة أنجولا، على أن يعود لاعب الأهلي إلى حسابات الجهاز الفني بعد انتهاء العقوبة.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 17 سبتمبر المقبل، استعدادا لمباراتي أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 في تصفيات أمم إفريقيا 2027.


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