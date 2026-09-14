ثلاثي هجومي للبنك الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

أعلن عاصم صلاح، مدرب البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى البنك الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما استهل مشواره في المسابقة بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة بهدف دون رد، ثم تلقى هزيمة جديدة أمام الزمالك بثلاثية نظيفة، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد، ثم تغلب على غزل المحلة بنتيجة 3-1.

على الجانب الآخر، بدأ سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري بالخسارة أمام القناة بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق 3 انتصارات متتالية على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، ومودرن سبورت بهدفين دون رد، ثم سموحة بالنتيجة ذاتها في الجولة الماضية.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

تشكيل البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، أحمد متعب، خالد شيفو.

خط الوسط: علي حمدي، محمد بن شرقي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: ياو أنور، أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد بدلاء البنك الأهلي كل من: عبد العزيز البلعوطي، هشام صلاح، رشاد المتولي، مصطفى شلبي، صلاح بوشامة، أمير مدحت، سيد نيمار، مودي ناصر، وأحمد أمين أوفا.