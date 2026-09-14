رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، فكرة وضع ضوابط جديدة للذكاء الاصطناعي، قائلا إنه هو يشكل ضابطا كافيا ضد الذكاء الاصطناعي المارق، ومعتبرا أن هناك "مؤامرة مريضة" تستهدف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الضوابط الوحيدة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي هي رئيس قوي وذكي (ذو معدل ذكاء مرتفع)، والولايات المتحدة لديها هذا، بشكل كبير".

وقال ترامب بشكل محدد إن الإدارة منعت شركة الذكاء الاصطناعي "انثروبيك" من القيام "بأشياء سيئة أو قد تكون سيئة".

ورفض ترامب دعوات قادة شركات التكنولوجيا انثروبيك واوبن ايه اي وميكروسوفت وغيرها لوضع قواعد أكثر صرامة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بطرق تعزز السلامة وتعالج المسئولية القانونية وتحافظ على الأمن القومي.