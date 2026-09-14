جلسة مرتقبة بين ديكو وفليك لحسم مستقبل حمزة عبد الكريم

يستعد هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، لعقد جلسة مع ديكو، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، لمناقشة مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، في ظل عدم حصول اللاعب على فرص كافية للمشاركة مع الفريق، رغم الثقة الكبيرة في إمكانياته.

ووفقًا لصحيفة «El Nacional» الإسبانية، فإن الجهاز الرياضي في برشلونة ينظر إلى حمزة عبد الكريم باعتباره أحد أبرز المواهب الواعدة داخل النادي، إلا أن وضعه الحالي يثير حالة من القلق، خاصة بعدما قدم اللاعب مستويات جيدة خلال الفرص التي حصل عليها للمشاركة.

وترى إدارة برشلونة أن هناك تناقضًا بين تقييم عبد الكريم كواحد من أبرز المهاجمين الواعدين في النادي وبين عدم مشاركته بصورة منتظمة، وهو الملف الذي يرغب ديكو في مناقشته مع فليك خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك ثقة كبيرة داخل برشلونة في قدرات المهاجم المصري، نظرًا لما يمتلكه من بنية جسدية قوية، وقدرة على التحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، إلى جانب امتلاكه خصائص هجومية مميزة يحتاج إليها الفريق.

وأشارت إلى أن الاجتماع المرتقب بين فليك وديكو سيكون حاسمًا في تحديد موقف حمزة عبد الكريم، وما إذا كان هناك مكان حقيقي للاعب ضمن حسابات الفريق خلال الأشهر المقبلة.

وفي حال عدم قدرة فليك على ضمان حصول عبد الكريم على فرص للمشاركة بصورة منتظمة، فإن إدارة برشلونة قد تتجه إلى البحث عن نادٍ آخر ينتقل إليه اللاعب على سبيل الإعارة، من أجل ضمان حصوله على دقائق لعب كافية وتطوير مستواه.