مبعوث أممي: نسعى للتواصل مع الأطراف الرئيسية بالصراع والجهات الفاعلة لتحقيق السلام بالسودان

قال بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، إنّ الأمم المتحدة -في إطار جهودها لبناء السلام- تتواصل مع جميع الأطراف داخل السودان وخارجه.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "نتحدث إلى أطراف الصراع وتحالفاتهم ونسعى إلى التواصل مع أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلية والأطراف الرئيسة في الصراع لأن ذلك جزء من عملية التوصل إلى حل".

وأوضح أنّ هناك الأمم المتحدة تستخدم حاليا نوعا من الدبلوماسية المكوكية في السودان، بمعنى أنها تتواصل الأطراف المختلفة، ولكن لا توجد قناة اتصالات مباشرة، وإنما تعمل الأمم المتحدة على تيسير بعض هذه الاتصالات.

وأشار، إلى أنه خلال زيارته للسودان التقى بأشخاص مهددين في المناطق المحيطة بالخرطوم، كما التقى باللاجئين في كمبالا وأوغندا والتقى باللاجئين في مصر.

وتابع: "للأسف لا يزال الناس لا يشعرون بالأمان الكافي للعودة إلى ديارهم، وفي الوقت نفسه، هناك لاجئون جدد يصلون إلى المناطق التي لا يزال القتال مستمرا فيها"، ومثّل لذلك، بالوضع على الحدود مع تشاد، مشيرًا، إلى أنه مثير للقلق الشديد.

ويعقد أعضاء مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، حوارًا تفاعليًا غير رسمى بشأن السودان، لبحث سبل تنسيق جهود الوساطة الدولية والإقليمية وتحويل الالتزامات السياسية إلى خطوات عملية تدعم مسارًا للسلام بقيادة مدنية.

وتنظم الدنمارك والمملكة المتحدة الاجتماع تحت عنوان «من المبادئ إلى الممارسة: ترجمة التزامات الوساطة الدولية إلى مسار متماسك للسلام بقيادة مدنية»، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية فى شرق إفريقيا «إيجاد».