 القوة الجوية العراقي يخسر مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوة الجوية العراقي يخسر مباراته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 8:16 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2026 - 8:17 م
استهل فريق القوة الجوية العراقي مشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة بهدف أمام مضيفه نفيتشي الأوزبكي ضمن منافسات مجموعة الغرب، اليوم الإثنين.

وانتزع الفريق الأوزبكي نقاط المباراة بهدف في توقيت قاتل، سجله الصربي زوران ماروسيتش في الدقيقة 83.

وتقام منافسات مرحلة الدوري بمشاركة 32 فريقا بواقع 16 فريقا في مجموعة الشرق ومثلها في مجموعة الغرب، ويتأهل أول 8 أندية في كل مجموعة للأدوار الإقصائية.

وفي الجولة الثانية، سيحل نفيتشي الأوزبكي ضيفا على النصر السعودي يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، بينما يستقبل القوة الجوية نظيره العين الإماراتي في قمة عربية.


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